Fundadores do Instagram estao deixando a empresa – má notícia para o Facebook

Kevin Systrom e Mike Krieger, fundadores e respectivamente CEO e chief technical officer do Instagram, anunciaram que deixarao a empresa – o que o mercado avalia como uma péssima notícia para o Facebook. Segundo o NYTimes, o afastamento deve acontecer nas próximas semanas. Em comunicado, Systrom declarou que a dupla está “dando um tempo para explorar nossa curiosidade e criatividade novamente.” Especula-se, conforme a Bloomberg, que ambos estao frustrados com o envolvimento excessivo de Mark Zuckerberg no dia-a-dia da empresa – sabe-se que, mais do que nunca, o Facebook aposta no Instagram para continuar crescendo. Ao TechCrunch, Zuckerberg disse que aprendeu muito com Systrom e Krieger – “Desejo a eles tudo de melhor e mal posso esperar para ver qual será sua próxima criaçao.” | Foto: Christie Hemm Klok

