Qdo o algoritmo do Netflix nao funciona – insetos inofensivos e outros nem tanto

“O Netflix pode estar precisando de um novo algoritmo“, conclui o perfil do Twitter You Had One Job, observando que o serviço de streaming recomenda ‘A Centopéia Humana‘, filme de terror, para quem assistiu ‘Vida de Inseto‘, animaçao da Pixar. ;-)

Netflix might need a new algorithm. pic.twitter.com/uNl8BpeTT2 — You Had One Job (@_youhadonejob1) 24 de setembro de 2018

