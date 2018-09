Vídeo da Xuxa ao contrário anuncia nova temporada de ‘Dancing Brasil’

Quem nunca ouviu a lenda de que se colocasse o disco de vinil da Xuxa de trás para frente escutaria mensagens subliminares ou coisa do tipo? Essa lenda era febre nos anos 90 e, embarcando nessa brincadeira, a Grey criou a campanha para o lançamento da nova temporada do ‘Dancing Brasil‘, programa ancorado pela apresentadora Xuxa Meneghel. Na 1ª versao do filme, que estreou dia 21 de setembro, Xuxa aparece dançando de trás para frente e convida o público a assistir ao vídeo ao contrário (acima). Quem inverteu o vídeo descobriu que nada mais era do que uma chamada para a estreia da atraçao comandada por Xuxa. A revelaçao oficial aconteceu hoje – confira no vídeo abaixo.

publicidade publicidade