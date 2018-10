Do El País | A tragicomédia das mentiras que moldam as eleiçoes no WhatsApp

Seria cômico se nao fosse trágico. As notícias falsas que se espalham pelas redes sociais, e dao o tom dessas eleiçoes presidenciais, mostram, mais uma vez, a criatividade dos brasileiros – mas agora para inventar histórias bizarras que, quase inacreditavelmente, sao publicadas e compartilhadas como se fossem verdade, colocando à prova o bom senso e mostrando que a filtragem hoje se faz pelo mero “acredito” ou “nao acredito”/ “me representa” ou “nao me representa”. Como observa o El País, “(…) este conteúdo falso que circula nos grupos de conversa é extremamente difícil de ser desmentido, e provoca um problema real para os candidatos, ainda mais em uma eleiçao onde a força da TV e da propaganda tradicional foi colocada em cheque. Com o clima de antipetismo e antibolsonarismo que tomou conta do debate político, algumas fake news de tao forçadas e absurdas chegam a ser bizarras.” “Esdrúxulas” define melhor – entre elas, mamadeiras com bicos que imitam o órgao genital masculino, supostamente sendo distribuídas em creches, e cubanos fazendo a segurança de candidato à presidência, além de montagens tao duvidosas que parecem ter sido feitas no Paint. O veículo avisa que “separou algumas das imagens mentirosas – ou tiradas do contexto – mais surreais que tiveram que ser desmentidas por grupos de fact checking como o Projeto Comprova, criado para desbaratinar notícias falsas” – clique aqui para ver.

Leia também:

