elenao.design – site reúne pôsteres contra Bolsonaro

O elenao.design reúne pôsteres criados por “designers contra o racismo, a misoginia e a homofobia“. Sobre a campanha #EleNao, o site assim define – “O movimento começou com a proximidade das eleiçoes presidenciais no Brasil, com milhoes de mulheres tentando conter a popularidade do candidato favorito da extrema direita – cujo nome nem valia a pena mencionar”. Inclui ainda um link para o artigo ‘Brazil Flirts With a Return to the Dark Days‘ (‘Brasil flerta com um retorno aos dias sombrios’), publicado no NYTimes, e o e-mail de contato para quem quiser enviar a sua criaçao. | Pôster da capa de autoria de @vitorandrade



@brunaalcantara.00



@milqf



@verenasmit

publicidade publicidade