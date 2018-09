Vc conhece esse museu? A inveja da semana na Envy Chain

Mariano Jeger, da R/GA Buenos Aires, reinicia a corrente da inveja, no seu capítulo 91, revelando sua admiraçao por um trabalho que vem de Portugal e que marcou um antes e depois em relaçao às campanhas de ativaçao em plena era de transiçao do off para o on. Quer saber qual é? Aperta o play!

publicidade publicidade