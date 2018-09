Pé Grande leva susto de humanos em outdoor na Avenida Paulista

Ao andar pelas ruas de Sao Paulo esta semana vc pode acabar assustando um Iéti. Mais conhecido como Pé Grande, a criatura está tomando sustos de humanos no ponto de ônibus da Avenida Paulista 2026. A açao faz parte da divulgaçao do novo filme da Warner Bros, “PéPequeno”, que conta a história de um Iéti tentando provar para seus amigos que a civilizaçao humana, de pés pequenos, realmente existe. Para isso, a Otima equipou um painel com uma tela 47” e um sensor de presença. Toda vez que alguém se aproxima, o personagem principal do filme aparece e se assusta com as pessoas. ;-) A criaçao é da JWT.

