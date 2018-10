Viu isso? O comercial do Burger King no intervalo do debate da Record

O Burger King foi parar nos Trending Topics do Twitter na noite desse domingo por causa de seu comercial ‘Whopper em Branco’. O anúncio foi veiculado durante o intervalo do debate entre os candidatos a presidente, na Record – e amplamente elogiado pelos usuários do microblog. Usando um hambúrguer sem carne, só com cebola e maionese, o comercial faz uma analogia com o voto em branco, e avisa – “Quando alguém escolhe no seu lugar nao dá pra reclamar do resultado“, veja acima. Na rede social, o Burger King avisa que “nao apoia nenhum candidato e isso nao faz parte de nenhuma campanha eleitoral“.

Votar em branco é um direito seu. Mas dá uma olhadinha no que pode acontecer quando alguém escolhe no seu lugar. *O Burger King não apoia nenhum candidato e isso não faz parte de nenhuma campanha eleitoral. Vote consciente. #VotoEmBranco #BKemBranco. pic.twitter.com/xB3kA2IyjN — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) 1 de outubro de 2018

publicidade publicidade