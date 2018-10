Lego lança kit com turbina eólica que funciona de verdade – 1m de altura

A Lego acaba de lançar mais um kit da sua coleçao Creator Expert – o ‘Vestas Wind Turbine’, que vem com uma turbina eólica que funciona de verdade. Ele foi desenvolvido em conjunto com a Vestas, maior produtora mundial de turbinas de energia eólica. A turbina mede 1 metro de altura e fornece luz para a varanda da casa que completa o brinquedo. Esse é o 1º kit da marca que contém peças produzidas a partir da cana-de-açúcar. Recentemente, a fabricante de brinquedos dinamarquesa anunciou planos para substituir o plástico por materiais sustentáveis em seus produtos até 2030 e em suas embalagens até 2025. O Lego Creator Expert Vestas Wind Turbine estará disponível nas lojas a partir do dia 23 de novembro. Leia mais aqui.

