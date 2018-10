McDonald’s transforma outdoor numa orquestra e despede-se do Maestro

A plataforma de produtos Maestro deu lugar a linha Signature Collection em Portugal. E para celebrar a despedida do Maestro, o McDonald’s Portugal permitiu que qualquer pessoa pudesse conduzir uma orquestra. Através da tecnologia de reconhecimento de movimento, o público conseguiu interagir com o outdoor utilizando as maos, como um verdadeiro regente, fazendo o hambúrguer literalmente dançar de acordo com a música.

