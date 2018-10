Essa cafeteria transporta os clientes para um mundo de história em quadrinhos

Localizado no distrito de Yeonnam-dong, em Seul, na Coréia do Sul, o ‘Cafe Yeonnam-dong 239-20‘ foi projetado para dar aos clientes a sensaçao de que estao numa história em quadrinhos. Cada detalhe, do piso aos talheres, contribui para a construçao do cenário 2D que parece fazer parte de um desenho. O estabelecimento abriu em julho do ano passado e está fazendo sucesso entre locais e turistas também. Via Adweek.

publicidade publicidade