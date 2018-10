‘Pequena Notável‘ é a nova garota-propaganda de rede de supermercado em Portugal

Com o jeito e o sotaque brasileiro de Carmen Miranda, a ‘Pequena Notável’ anda desfilando seus requebros por entre as gôndolas de ‘frescos’ (carnes, peixe, frutas e legumes) da rede francesa de supermercados E. Leclerc, também presente em Portugal. A campanha da Mosca Publicidade está na TV, rádio, mupis e no online. “O que é que a baiana tem?” Tem frescos como ninguém…

