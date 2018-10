Reflexoes de Pepe Mujica em documentário inédito na TV brasileira

Imigraçao, crise econômica, identidade, consumismo, luta pela sobrevivência, amor e morte. Questoes universais que compoem alguns dos principais desafios e conflitos das sociedades modernas sao esmiuçadas pelo ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica em “Frágil Equilíbrio”, documentário de Guillermo García López que estreia na TV brasileira com exclusividade no Curta!. As reflexoes de Pepe Mujica sao perpassadas por imagens e depoimentos reais capturados ao longo de 3 anos em 3 continentes. A câmera revela histórias de imigrantes africanos, trabalhadores espanhóis e assalariados japoneses, enquanto Mujica provoca o espectador sobre o conceito de humanidade na contemporaneidade. Estreia na Quinta do Pensamento, dia 11, às 22:00.

