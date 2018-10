Viu essa? Ex-participantes do ‘The Voice’ estarao em novo programa da Globo

Os principais destaques da mais recente ediçao do ‘The Voice Brasil’ participarao de ‘Os Melhores Anos das Nossas Vidas’, novo game show da Globo. Priscila Tossan, Juliano Barreto, Kevin Ndjana e Day estao entre os escolhidos para interpretar grandes sucessos musicais na nova atraçao, que será comandada por Lázaro Ramos e vai ao ar nas noites de 5ª feira, a partir do próximo dia 11. ‘Melhores Anos’ vai apresentar uma disputa entre as décadas de 1960, 70, 80, 90 e 2000. A cada semana, representantes de duas décadas se enfrentam. Leia mais na coluna de Flávio Ricco no UOL.

