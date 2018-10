Linha Veja de limpeza lança campanha digital com Anderson do Molejo

Está no ar a 2ª fase da campanha da linha Veja Cozinha Desengordurante e Veja Banheiro X-14 com cloro. Desenvolvida pela BETC/Havas, traz como protagonista Anderson, do grupo Molejo, para engajar o público nas redes sociais. No 1º comercial, Anderson sai de um cesto de roupa suja para mostrar a eficácia do produto anunciado, embalado por uma das mais famosas canções do Molejo – “Samba Diferente”, veja acima.

