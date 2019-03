Globo Portugal – altos índices de audiência, mais novelas, nvs estreias e ‘Verao 90’ no ar

A Globo é o canal mais visto da televisao paga portuguesa – no dia 13 de março, a novela ‘Salve Jorge’ foi o programa mais visto do universo cabo com um rating de 78%, o valor mais alto registrado por um programa da Globo Portugal. Aproveitando a conquista de mais um novo recorde, no início desta semana foi apresentado para uma plateia de anunciantes, operadores, agências de publicidade, imprensa e figuras públicas em geral um vídeo especialmente criado com as novidades que serao lançadas ainda este mês e no próximo mês de abril.

Cláudia Raia e o ator Ricardo Pereira foram os anfitrioes deste evento onde nao faltou música dos anos 90 para promover a novela ‘Verao 90’, uma das grandes apostas do canal com estreia marcada para o dia 25, às 19:00. Mais dois destaques também foram anunciados – a nova temporada do programa ‘Sem Cortes’ (estreia dia 23, às 20:00), pensado e criado exclusivamente para a Portugal, e ‘O Sétimo Guardião’ (estreia dia 8 de abril, às 21:35), mais uma novela ainda em exibiçao no Brasil. Antes de encerrar a apresentaçao, o diretor da Globo em Portugal, Ricardo Pereira, aproveitou para anunciar mais uma estreia – a partir do dia 29 de abril, na hora do almoço, uma nova faixa de novelas brasileiras irá fazer parte do dia-a-dia dos portugueses. ‘Cordel Encantado’ será a 1ª a entrar no ar para ocupar esse novo espaço na programaçao da Globo.

publicidade publicidade