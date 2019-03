Netflix disse para argentinos nao assistirem seu conteúdo – (nao) funcionou ;-)

Em estudo de caso divulgado agora, a Netflix revela a estratégia para promover a plataforma na Argentina durante a Copa do Mundo de 2018 – 1 mês inteiro em que os argentinos nao pensavam em outra coisa a nao ser futebol. Outdoors espalhados por Buenos Aires davam o aviso – “Durante o mês da Copa, nao assista Netflix”. E adivinha só? A campanha foi um sucesso – ou melhor, um fracasso, porque os argentinos desobedeceram a ordem e continuaram assistindo os filmes e seriados da Netflix, mesmo com a intensa programaçao esportiva na TV. A ideia foi da Mercado McCann, saiu no Ads of the World.

