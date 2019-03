Maddie McCann, Praia da Luz, Algarve, Portugal – novo documentário da Netflix

Mais um mistério… Esse trágico e até agora insolúvel – apesar das inúmeras teorias e diligências feitas sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann. A inglesinha de 3 anos foi raptada do quarto de um resort onde sua família passava férias na praia da Luz, no Algarve, em Portugal, em maio de 2007. Mais de uma década depois, a Netflix lança nessa 6ª feira, dia 15, um documentário de 8 episódios com depoimentos de dezenas de especialistas e autoridades com mensagens de esperança e a firme convicçao de que este caso ainda será resolvido. O documentário levou 2 anos para ser produzido e algumas das figuras-chave que participaram dessa série defendem que a criança foi levada por uma gangue de tráfico humano para fora do país e ainda está viva. Para nao esquecer…

