Um outdoor que à noite nao pode ser lido – suas luzes iluminam a estrada

Criaçao da TBWA de Buenos Aires para a seguradora La Caja Generali, esse outdoor nao pode, propositalmente, ser lido durante a noite. Isso porque sua iluminaçao foi estrategicamente direcionada para a estrada, iluminando assim aquele trecho da via. Agência e seguradora trabalharam em conjunto com o órgao nacional de segurança no trânsito para identificar as curvas mais perigosas da Argentina. Justamente nesses lugares os outdoors foram instalados. Segundo a Adweek, o cuidado necessário foi tomado para definir o ângulo correto das luzes, impedindo assim que elas distraíssem os motoristas. “Enxergar essa curva é mais importante do que enxergar nosso outdoor”, diz o texto, que só fica visível durante o dia.

