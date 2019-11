Halloween | Cartaz assombrado é retirado do McDonald’s em Portugal

A bruxa andou solta em plena semana do Halloween e o chamado cuidado e o ‘bom senso’ tao importante quanto a criatividade para os publicitários ficaram esquecidos naquele armário mental cheio de boas ideias e muitas teias de aranha… Um cartaz promocional esteve exposto em vários restaurantes do McDonalds com a frase ‘Sundae Bloody Sundae’, numa referência gelada e de extremo mau gosto à música ‘Sunday Bloody Sunday’ (Domingo Sangrento), do U2, sobre o que aconteceu na Irlanda do Norte em 1972, onde foram mortas 14 pessoas em um confronto entre civis e o exército britânico. Comentários negativos logo surgiram nas redes sociais acompanhados da foto do cartaz. Mais do que depressa, a empresa responsável emitiu um comunicado lamentando o acontecido e avisando que “o material desta ativaçao local já foi removido dos restaurantes”.

