#RindoAltoNoTwitter | Tuite sobre papo com a avó é eleito o + engraçado do Brasil

Após indicaçoes do público e 3 dias de votaçao aberta entre 4 finalistas, o tuite compartilhado por Bruno Moreira foi o grande vencedor da campanha #RindoAltoNoTwitter, criada pelo Twitter Brasil para escolher o tuite mais engraçado já publicado no país. Fazendo referência a uma conversa curiosa que teve com sua avó, o tuite de Bruno, publicado em 29 de dezembro de 2017, teve mais de 70% dos votos. O 2º tuite mais engraçado, segundo a escolha do público, foi publicado por Lucas Rangel, em referência a uma conversa entre fãs da cantora Demi Lovato; seguido pela história de Marcelo Daniel, que confundiu uma jabuticaba com um besouro; e pela publicaçao de Elcio K., que retrata um ‘impasse’ numa loja após o gerente oferecer tudo pela metade do preço e os clientes quererem pagar o dobro – veja os tuites abaixo.

to dormindo no mesmo quarto com a minha vó num beliche

eu em cima

ela em baixo

-Bruno no meu tempo não tinha nem microondas

-e como vocês fazia pipoca?

-a gente não fazia

-ah

silêncio por 5 minutos

-A gente matava porco no soco — bruno (@Brunozor) December 30, 2017

Que de pressão oq more pic.twitter.com/PKqj0x7jcm — Lucas Rangel (@LucasRanngel) October 25, 2017

Fim de semana divino, sol, piscina, frutas no pé, fui chupar uma jaboticaba mas era um besouro, mas tudo bem Deus está no comando — funcionário🌱Marcelo (@marceloindaniel) January 27, 2014

O GERENTE FICOU MALUCO tudo pela metade do preço!

mas espere… OS CLIENTES TB FICARAM MALUCOS! querem pagar o dobro!

agora ficou um impasse — Elcio K. 🌽 (@elciok) May 21, 2014

