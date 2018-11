Interbrand divulga ranking das marcas brasileiras mais valiosas em 2018

A Interbrand, consultoria global de marcas, anuncia o ranking das “25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas” em 2018. As 5 primeiras posiçoes continuam sendo ocupadas pelas marcas do setor financeiro e pelas cervejas, ficando respectivamente com Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil, como nos últimos 6 anos. Este ano, uma nova marca integra o ranking – Assaí, ocupando a 23ª posiçao. Quinze das 25 marcas apresentaram uma variaçao positiva no comparativo com o ano anterior. Delas, 4 cresceram 2 dígitos percentuais em seus valores de marca em comparaçao com 2017 – Magazine Luiza, com 50%; CVC, com 21%; Porto Seguro, com 12%; e Localiza, com 10%. O valor total do portfólio que compoe a ediçao 2018 do ranking cresceu 2,7%, se aproximando da marca dos R$ 120 bilhoes. “(…) As marcas vencedoras deste ano entendem a realidade do consumidor e adaptam sua oferta em um momento de restriçao econômica, ditam o ritmo de suas categorias e se descolam dos concorrentes diretos. Respondem à altura a níveis cada vez mais exigentes de consumo e sao capazes de viver em múltiplas plataformas“, avalia André Matias, diretor de Estratégia e Avaliaçao de Marcas da Interbrand Sao Paulo. Abaixo, confira na íntegra o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas em 2018 (valores em milhoes de reais):

publicidade publicidade