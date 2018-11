Um fax por um Cheetos – a inveja da semana na #EnvyChain

No capítulo 93 da Envy Chain, o líder criativo da DAVID Sao Paulo, Rafael Donato, um dos criadores do hit “Essa Coca é Fanta”, indicada no capítulo anterior da corrente, revela sua inveja por uma ideia da AlmapBBDO que reviveu com muita nostalgia um produto clássico dos anos 90. Quer saber qual é? Aperta o play!

