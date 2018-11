Violência contra mulheres – governo de Portugal pede que se denuncie e faz campanha

Ontem, 25 de novembro, foi dia de manifestaçoes em várias cidades portuguesas – Lisboa, Porto e Viseu, entre elas – para lembrar o Dia Internacional da Violência Contra as Mulheres. Os números em Portugal sao impressionantes – 26 mil ocorrências de violência doméstica em 2017 e já 21 homicídios de mulheres em 2018, além das situaçoes que continuam ‘invisíveis’. Em conjunto com várias associaçoes e as mídias de todo o país, o governo lançou uma nova campanha de informaçao que alerta para esse enorme problema social. “Queremos que as vítimas se sintam confiantes para pedirem ajuda e que as pessoas, que têm conhecimento de situaçoes de violência, se sintam interpeladas e nao hesitem em denunciar. A denúncia, a procura de apoio e de informaçao sao passos decisivos para encerrar um processo de mudança e de superaçao, rompendo com ciclos de dúvida, medo e sofrimento”, declarou a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. “A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”, alertou. #VamosGanharALutaContraAViolên cia é o tema da campanha que as mulheres e os homens de bem deixam como um alerta para esta causa que é de todos.

publicidade publicidade