Novo single de Anitta tem até emoji especial no Twitter

Depois de compartilhar com seus fãs o processo de elaboraçao e escolha de seu novo single, Anitta anunciou na tarde desta 5ª feira que a música eleita foi “Medicina”, seu 2º single solo em espanhol. “Medicina” foi lançada à meia-noite de hoje. Em homenagem, o Twitter criou um emoji especial, em forma de guarda-chuva azul, que será ativado exclusivamente em conversas na plataforma com as hashtags #AnittaMedicina, #MedicinaAnitta ou #EscuteMedicina. O emoji estará disponível por uma semana, de 00:01 desta 6ª até as 23:59 da próxima 5ª, dia 26.

Minha nova música será Medicina! // ¡Mi nuevo sencillo será Medicina! // My New single is going to be Medicina! pic.twitter.com/vz121aQTCw — Anitta (@Anitta) 19 de julho de 2018

