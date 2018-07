Trump e Putin viraram uma só pessoa na capa da TIME – viu isso?

Para sua capa de 30 de julho, a TIME escolheu uma imagem que vai fazer o leitor se perguntar – afinal, esse é Donald Trump ou Vladimir Putin? É Putin ou é Trump? Na verdade, uma combinaçao de ambos. A capa resume o recente encontro entre os 2 líderes mundiais em Helsinki, na Finlândia, quando o presidente dos EUA respaldou a negaçao de Putin quanto à interferência russa nas eleiçoes de 2016 – contrariando as investigaçoes dos órgaos de inteligência norte-americanos. Mais no DesignTAXI.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) 19 de julho de 2018